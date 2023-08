I violinisti Walentin e Trzebiatowski protagonisti a Terni

Il 29enne maestro danese/svizzero Niklas Walentin ed il talento polacco 13enne Adam Trzebiatowski. I due violinisti sono stati protagonisti a palazzo Spada in seguito all’esibizione di mercoledì sera a palazzo Pressio Colonnese nell’ambito del 13° festival internazionale ‘Luci della Ribalta’, organizzato dall’associazione Mozart Italia di Anaïs Lee. Giovedì sera saranno di scena al Gran Galà di Narni.

IL 13° FESTIVAL ‘LUCI DELLA RIBALTA’

L’esibizione ed il ringraziamento



La ‘visita’/conferenza è stata organizzata di corsa dall’assessore alla cultura Michela Bordoni per le 12 – una reattiva e brava dipendente comunale, non a conoscenza dell’appuntamento programmato, si è attivata per pulire l’accesso di palazzo Spada dal guano dei piccioni dopo aver visto che a livello di decoro non era proprio il massimo – per, in estrema sintesi, ringraziare l’associazione Mozart Italia ed i due violinisti. In loco anche il giornalista Sandro Franco e il consigliere comunale Massimiliano Marchetti. «Ci tenevamo perché la cultura sarà un traino in questi cinque anni – le parole dell’esponente dell’esecutivo Bandecchi -, è un regalo enorme il ‘concerto da camera’ di mercoledì sera, un’emozione. C’è stata l’opportunità di vederli da vicino. Punteremo sui palazzi storici e artisti ‘avvicinabili’». Franco ha specificato che con ‘Luci della ribalta’ è possibile «avere un contatto diretto, la nostra è una comunità di musicisti con nuovi talenti. Il festival ha fatto da incubatore e Niklas è stato in grado di intercettare un 13enne di talento». Anaïs Lee ha invece messo in evidenza il contributo della fondazione Carit, della Provincia e dei Comuni coinvolti: «Ci hanno permesso di andare avanti. L’associazione sta cercando di fare qualcosa fuori dall’ordinario».

Parola ai violinisti

«Adam è l’esempio perfetto – il commento di Walentin sul suo unico studente 2023 – del livello che può raggiungere il festival, ora gli si riconosce la qualità che ci dovrebbe essere. Suonare in un ambiente come questo è bello». Per il 13enne prima volta in Italia e, ovviamente, a Terni: «Mi è piaciuto, sono stato bene». Ora c’è l’evento a Narni. Conclusione di conferenza con regalo per loro: una guida turistica sul comprensorio.

L’astro nascente e l’elogio della Provincia

Anche la Provincia ha voluto pubblicamente elogiare il talento polacco: «Nella stupenda cornice di Palazzo Pressio Colonnese, nel cuore di Terni, si è svolto ieri sera il concerto ‘Charming Sounds & Tasty Wines’, altra grande performance del festival Luci della Ribalta in svolgimento fra Narni e Terni fino al 27 agosto con la collaborazione del Comune di Narni, della Provincia di Terni e il sostegno della Fondazione Carit. Il concerto è stato una perla, l’ennesima, incastonata in uno dei palazzi più antichi e affascinanti di tutta la provincia». Presente fra gli altri anche la signora Emilia Riffelli Bartolucci, proprietaria del palazzo e il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli. «Il momento più toccante, dal punto di vista emotivo e soprattutto musicale, è stato l’esibizione del giovane Adam Trzebiatowski, polacco, 13 anni appena, un talento naturale che, accompagnato dal maestro Carbonara al pianoforte, ha fatto vibrare le corde del suo violino in maniera magistrale con un’esibizione strepitosa in grado di entusiasmare gli spettatori, tutti in piedi ad applaudire per lunghi minuti questo astro nascente del panorama musicale mondiale, destinato ad una fulgida carriera. Il giovane musicista ha eseguito il ‘Polonaise in Re Maggiore op. 4 n.1’ di Wieniawski con piglio da veterano e doti innate da predestinato». All’auditorium del complesso San Domenico di Narni l’appuntamento per stasera è alle 21.30.