Wolfango Montanari ha la ‘sua’ piazzetta

Wolfango Montanari ha ora il ‘suo’ spazio. All’olimpionico ternano – è stato un velocista di livello internazionale, scomparso lo scorso febbraio – di Helsinki 1952 è stata intitolata la piazzetta interna del centro commerciale ‘Il Polo‘ di borgo Rivo: l’evento c’è stato sabato pomeriggio nell’ambito della manifestazione World Skate organizzata dall’Asd Skating Championship e dall’associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia.



L’iniziativa a borgo Rivo



Nella fattispecie l’evento ‘La grande boxe’ è stato sviluppato per ricordare in particolar modo la figura di Montanari con il 1° memorial a lui dedicato, con tanto di piccola mostra fotografica in suo onore. A ciò si aggiunge la mostra estemporanea di pittura di Mauro Bordini. A livello sportivo si svolgeranno svolti dieci incontri di pugilato del circuito internazionale Umbria-Marche, dalla categoria giovanile a quella élite passando per un match ‘in rosa’; tra i presenti anche l’Roberto Cammarelle, oro a Pechino 2008 nel pugilato (ha svelato una delle targhe insieme alla consorte di Montanari, Mara). Con lui anche il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, il presidente del comitato Fair Play Umbria Stefano Lupi, il numero uno della sezione ternana dell’Anaoai (Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia) Silvano Pani, la vice presidente vicario Anaoai Letizia Tinghi e il presidente dell’Euro Sport Club Terni Carlo Danieli.