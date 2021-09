‘World skate Terni’: un mese a tutto sport. C’è il memorial Montanari

Una lunga manifestazione di un mese, dal 10 settembre al 10 ottobre, tra gare di pattinaggio, attività all’aperto, convegni, dimostrazioni ed eventi dedicati anche ad altre discipline sportive in vari punti della città. Torna a Terni il ‘World Skate’ 2021, l’evento organizzato dall’Asd Euro Sport Club e dall’Asd Skating Championship con il coinvolgimento del Coni provinciale, della Uisp, dell’associazione ‘Benessere oltre la rete’ e del centro sociale Ferriera: spazio anche a pugilato, fitness, terapie olistiche, moto d’epoca e una passeggiata ‘green’ con partenza dal parco di San Martino. In questo ambito rientra il 1° memorial dedicato a Wolfango Montanari, l’olimpionico di Helsinki 1952 scomparso il 23 febbraio scorso.

A FEBBRAIO LA SCOMPARSA DI WOLFANGO MONTANARI

«La città si sta spegnendo, ravvivare». Gli eventi nazionali

La presentazione si è svolta nell’impianto di via Irma Bandiera con l’assessore allo sport Elena Proietti che è intervenuta per prima causa matrimonio da celebrare poco dopo: «Questa è una sorta di festival dello sport perché oltre al pattinaggio ci sono anche box, yoga e pilates. Non facciamo la ‘Notte bianca’ – la battuta – ma le ‘giornate bianche’: la città si sta spegnendo e dobbiamo ravvivarla anche attraverso lo sport ed i più giovani. Mi auguro che questo evento rappresenti una ripartenza definitiva». Di cosa si tratta in sintesi? Il 18 e il 19 settembre ci sono il campionato Uisp e il trofeo Città di Terni – entrambi nazionali e di pattinaggio corsa, in quest’ultimo caso valido per la coppa Italia e l’VIII° memorial ‘Pioli’ – al ciclopattinodromo ‘Perona’ di piazzale Senio e alla pista del Sabotino, quindi il 25 settembre il 1° memorial ‘Wolfango Montanari’ al centro Il Polo di borgo Rivo, la fase finale del trofeo nazionale delle Province di pattinaggio artistico al San Valentino Sporting Club (2 e 3 ottobre) e, in chiusura, il trofeo International Cup di pattinaggio corsa al ‘Perona’ (9 e 10 ottobre). Coinvolti a vario titolo anche la fondazione Carit, la Regione Umbria, la Provincia, il Comune, la Fisr nazionale e l’Anaoai locale, l’Associazione nazionale azzurri e olimpici d’Italia del presidente Silvano Pani. Ma c’è anche altro.

PATTINODROMO PIOLI ALLA TERNANA FINO AL 2044

Agonismo, condivisione e socialità

Carlo Danieli è il presidente dell’Euro Sport Club, ‘padrone’ di casa in via Bandiera. È lui ad aver introdotto gli ospiti di giornata dopo una breve spiegazione sulle iniziative programmate: «La manifestazione racchiude altri 5-6 eventi e si aprirà con l’evento curato dall’associazione ‘Benessere oltre la rete’ al parco di San Martino». Più i giochi tradizionali a cura della Uisp. Sabato e domenica ci saranno dimostrazioni fitness (yoga, ginnastica posturale, attività all’aperto, convegni), l’inaugurazione della roller week nello spazio adiacente del Pianeta Village, incontri per parlare di alimentazione, psiche, sport e salute e, dalle 9.30 di domenica 12 settembre, la ‘passeggiata tra città e verde’ dal parco di San Martino alla cascata delle Marmore: «Si ridà valore – le parole del vicepresidente dell’associazione, Daniele Garrasi – valore al parco con attività ludiche per bambini e, in contemporanea, ci sarà un confronto che coinvolge un psicologo per parlare di ciò che è accaduto durante la pandemia. In generale al centro dell’attenzione c’è la valutazione del riutilizzo delle aree verdi. Mentre per quel che concerne domenica 12 associamo la passeggiata al servizio di trasferimento alla cascata delle Marmore con navetta dallo Staino». In sostanza si arriva a piedi fino allo Staino usando le piste ciclabili, poi si proseguirà con i mezzi. Privati se non si è in possesso del Green pass. In via Bandiera presente anche il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli: «Ci sono tante cose in questo programma, dall’agonismo allo sport amatoriale. Ma anche momenti di condivisione e socialità, mi fa piacere. Terni da questo punto di vista è vivissima a livello sportivo ed è utile anche a riscoprire la città». Out il delegato territoriale della Fisr, Supino Cercarelli.

L’emozione, la boxe e l’intitolazione

Folco Napolini ha partecipato alla presentazione in rappresentanza del centro sociale Ferriera: «Un onore essere qui. La città la vedo statica sotto tanti aspetti: serve movimento e lo sport aiuta. E non porta polemiche». Giuliano Todisco, numero uno della Uisp di Terni, si è emozionato quando ha voluto ricordare del successo italiano alle paralimpiadi di Tokyo: «Non sono ragazzi con disabilità, anzi, sono molto abili». In precedenza focus sull’evento cittadino: «Abbiamo sofferto anche noi per le chiusure legate al lockdown e ora ci apprestiamo a ripartire. Ci saremo con i giochi tradizionali al parco di San Martino e al centro Ferriera». Infine un cenno alla manifestazione del 25 settembre con la grande boxe: dalle 17 spazio a dieci incontri del circuito interregionale Umbria-Marche-Abruzzo con interventi serali degli olimpici Roberto Cammarelle, Gianfranco Baraldi e Stefano Mei (presidente Fidal). Inoltre ci sarà la mostra estemporanea del pittore Mauro Bordini e delle moto d’epoca dei collezionisti ternani. A parlarne è stato Silvano Pani: «Sarà il 1° memorial dedicato a Montanari, sono stato un suo amico per una vita e ha dato tanto a Terni senza mai chiedere nulla. La piazzetta sarà dedicata a lui: ho saltato la parte burocratica perché sarebbe servito attendere dieci anni ma parlando con il condominio sono riuscito a risolvere».

La possibilità nei weekend

Dalle 17 di sabato 10 settembre a domenica 10 ottobre nei weekend sarà a disposizione una pista di pattinaggio aperta al pubblico negli spazi adiacenti a Cospea Village: l’opportunità ci sarà dalle 11 alle 13 e alle 16.30 alle 18.30. Rispetto al programma pubblicato al termine dell’articolo, da sottolineare che le attività dell’associazione ‘Benessere oltre la rete’ si svolgeranno in due giorni (sabato e domenica, saltato il primo dibattito) e non più tre come previsto.