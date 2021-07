Paura per gli abitanti di Colelvalenza, frazione di Todi, per un incendio che si è sviluppato in un terreno incolto di diversi ettari: le fiamme sono arrivate fino alle case, uccidendo alcuni animali da cortile. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Terni e da Perugia.

Incendio a Collevalenza di Todi: le immagini