Intervento dei vigili del fuoco di Todi, con i colleghi di Perugia in ausilio, all’alba di venerdì – poco prima delle ore 5 – in località Ponte Naia (Todi) per l’incendio del tetto di un’abitazione. Il personale del 115 ha provveduto a domare le fiamme – le operazioni sono andate avanti per diverse ore – ripristinando le condizioni di sicurezza. Non risultano persone rimaste ferite nell’accaduto ma ‘soltanto’ danni.

