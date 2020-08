Todi, Moroni out: finale ispano-tedesca

Si ferma in semifinale l’italiano Gian Marco Moroni agli Internazionali di Tennis Città di Todi. L’azzurro è stato sconfitto da Yannick Hanfmann in semifinale con lo score di 7-6 6-1 in un’ora e 36 minuti di gioco. Grande il rammarico soprattutto considerando che Moroni era in vantaggio 4-0 nel primo parziale. Il tedesco disputerà dunque la finale del Challenger, questa sera, contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, che nell’altra semifinale ha eliminato il francese Antoine Hoang. Intanto, è stato assegnato il titolo di doppio all’uruguaiano Ariel Behar e al kazako Andrey Golubev, che in finale hanno battuto i francesi Elliot Benchetrit e Hugo Gaston con il punteggio di 6-4 6-2.

