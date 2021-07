Todi, schianto in E45: 51enne trasportato a Terni in codice rosso

Schianto con ribaltamento nel pomeriggio di martedì – alle 17 circa – lungo la E45 dopo l’uscita della galleria di Collevalenza, nel territorio comunale di Todi. A scontrarsi due auto che stavano procedendo in direzione Terni: una ha terminato la propria corsa ribaltata, con bilancio complessivo di due feriti trasportati in ospedale – il più grave, in codice rosso, è un 51enne (S.V.) ricoverato al ‘Santa Maria’, l’altro un 57enne (S.R.) che si trova nel nosocomio di Pantalla in codice giallo – dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale.

