Todi, si indaga sulla morte di un giovane e sul malore di un altro

‘Giallo’ in quel di Pantalla (Todi) dove il decesso di un operaio indiano di circa 30 anni, avvenuto nell’abitazione dove il giovane risiedeva, in vocabolo Castello, è stato seguito dal malore che ha colpito un connazionale 25enne – residente sempre a Pantalla, ma in un appartamento diverso e contiguo -, poi soccorso dagli operatori del 118 e condotto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove ora si trova ricoverato. La scoperta del cadavere del 30enne, che giaceva nel suo letto, è avvenuta nel pomeriggio di giovedì. Allo stato, le evidenze non avrebbero fatto emergere elementi diversi da un decesso – avvenuto diverse ore prima del ritrovamento – per cause naturali. Accertamenti sono tuttavia in corso. Anche il malore del giovane connazionale, avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, è sotto la lente degli inquirenti che stanno cercando di comprenderne la natura, eventuali collegamenti con la morte avvenuta poche ore prima e se il fatto sia legato all’assunzione di sostanze stupefacenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Todi, di concerto con la procura di Spoleto.

