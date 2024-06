Todi: un pomeriggio dedicato alle poesie di Massimo Piccioli

Verrà presentato giovedi 6 giugno alle ore 17 nella sala Vetrata dei palazzi comunali di Todi, il libro di Massimo Piccioli ‘Come bianchi semi di tarassaco’ (Gambini editore). L’evento, moderato dall’avvocato Antonino Dastoli, vedrà la partecipazione dell’autore, di Filippo Orsini dell’archivio comunale di Todi, dell’editrice Isabella Gambini e dell’attore Mauro Eberspacher che curerà le letture.

«Il mondo poetico di Massimo Piccioli è un universo dove il mito vive intensamente in una trama incantata: talvolta bucolico, altre volte carico di sentimento e tragedia. Tra le gesta memorabili di dei ed eroi, emergono figure femminili che incarnano una profondità densa e significativa. Dee, maghe, ninfe: da queste essenze immaginali prendono vita donne celebrate nei versi del passato o nelle pagine della gloriosa storia di Roma. Tuttavia, la vera bellezza del mito risiede nella sua capacità di incarnarsi nel sentire e nel vissuto reale, trasformandosi in nostalgia e nel dolore per un ritorno a casa tanto desiderato. Sono forse queste le pagine liriche più intense di Massimo Piccioli: quelle che lasciano spazio ai volti e ai luoghi dell’infanzia, che la poesia preserva e trasforma. In queste pieghe della narrazione personale si insinua il sentimento d’amore, evocato dai ricordi di profumi e colori. Ciò che resta è il trascorrere delle stagioni, che seguono i sentieri di primavere e inverni dell’anima; è il vento, è la pioggia, è il mare in tempesta, la natura che sempre genera parole. Sono i pensieri in libertà di chi vede il mondo in versi e ne coglie frammenti trasformandoli in canto».