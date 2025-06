È stata breve, anche in Umbria, la tregua dal caldo intenso, con le temperature che torneranno ad aumentare già dalla giornata di martedì e che sono pronte a toccare e superare, nel prossimo fine settimana, i 38 °C. A riferirlo è lo staff di Perugia Meteo. Le minime, da giovedì mattina, saranno sopra i 20 °C in molte località della regione, specie in collina, con assenza praticamente totale di precipitazioni, cosa che potrebbe anche favorire l’innesco di incendi colposi.

L’anticiclone africano, infatti, rinforzerà in modo notevole nella seconda parte della settimana, quando aria subtropicale sarà convogliata sul Mediterraneo occidentale, da un abbassamento del flusso atlantico al largo della penisola iberica che ci pone come ‘bersaglio’ della risalita di queste masse d’aria di origine subtropicale. La fase di caldo intenso potrebbe durare per almeno una decina di giorni. Si tratta, sempre secondo Perugia Meteo, di una tendenza abbastanza certa che si evince da praticamente tutti i modelli meteorologici.