Traffico illecito di animali da compagnia: scattano due denunce

Nei giorni scorsi, mentre erano impegnati nei servizi di controllo lungo il raccordo autostradale A-06 a Cortona (Arezzo), gli agenti della polizia Stradale di Perugia – distaccamento di Castiglione del Lago – hanno controllato un veicolo con a bordo due persone, un uomo di 33 anni e una donna di 53, entrambi residenti in Romania.

La scoperta

Durante le verifiche gli operatori della Stradale hanno notato che all’interno dell’auto c’erano due scatoloni dai quali provenivano dei guaiti che, in seguito ad un controllo più approfondito, sono risultati essere di alcuni cuccioli di razza ‘Bichon Maltese’. Sentiti in merito dagli agenti, i due non sono stati in grado di fornire una motivazione plausibile circa il possesso. Per questi motivi, sospettando delle irregolarità, gli operatori hanno richiesto l’intervento del personale veterinario della Usl Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione, servizio di sanità animale – che ha appurato che i cuccioli, oltre a non essere vaccinati, erano sprovvisti di microchip di riconoscimento.

Doppia denuncia

Considerato che il trasporto degli animali era avvenuto in violazione delle norme previste in materia, così come abusiva era la loro presenza sul territorio nazionale, gli agenti hanno sequestrato i cuccioli che, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, sono stati affidati in custodia ad una struttura specializzata di Todi. I due cittadini stranieri, invece, sono stati denunciati alla procura di Arezzo per traffico illecito di animali da compagnia.