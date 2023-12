Tragedia del lavoro a Fossato di Vico: imprenditore 59enne perde la vita

Giovanni Cardarello

Un tragico fatto di cronaca è accaduto nelle prime ore di martedì 19 dicembre – ma la notizia è emersa solo nella giornata di oggi – nel territorio di Purello, frazione del Comune di Fossato di Vico. Il fatto di cronaca, riferito da La Nazione Umbria, ha come sfortunato protagonista un imprenditore edile molto noto ed apprezzato, Luciano Burzacca di 59 anni.

Burzacca nei mesi scorsi aveva assegnato dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione ed essendo esperto del campo, per velocizzare l’attività della giornata, era salito sull’impalcatura per sgomberarla e renderla immediatamente operativa. Ma sull’impalcatura, purtroppo, ha incontrato il proprio destino. Durante la ricognizione del piano di lavoro, per motivi ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra da un’altezza di oltre quattro metri.

Il tragico volo, purtroppo, è stato fatale. Il corpo ormai senza vita dell’imprenditore è stato trovato qualche ora dopo dagli operai del cantiere che, una volta rinvenuto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i sanitari della Usl e i carabinieri per i rilievi del caso.

Su disposizione del magistrato che coordina gli accertamenti sulla vicenda, il corpo dell’imprenditore è stato trasferito all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per gli esami medico legali, le cui risultanze però non sono ancora disponibili. Non si esclude il malore. I funerali di Luciano Burzacca si svolgeranno oggi, venerdì 22 dicembre, alle ore 15 nel santuario Madonna della Ghea di Purello