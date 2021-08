Tragico schianto sul Rato: Terni piange il 24enne Massimiliano

Grave incidente stradale nella notte fra sabato e domenica, intorno alle ore 1.30, lungo il Rato (SS 675, chilometro 8) all’altezza dei distributori di carburante – a poche centinaia di metri dagli svincoli di Terni ovest/nord – in direzione Orte. Un giovane ternano di 24 anni, Massimiliano Raggi, nei pressi dello scambio di carreggiata per i lavori in corso, è finito con la sua Audi A1 contro la cuspide – particolarmente violento l’impatto – ribaltandosi più volte: l’auto si è fermata circa 200 metri oltre il punto del primo schianto. Il ragazzo è stato anche sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo sull’asfalto: è lì che gli operatori del 118 – intervenuti subito sul posto unitamente agli agenti della polizia Stradale di Terni ed ai vigili del fuoco – lo hanno soccorso, trasportandolo in ospedale in condizioni gravissime. Gli stessi agenti della Stradale hanno effettuato i rilievi, ausiliati dai carabinieri del Nor di Terni per la gestione della viabilità, volti a ricostruire la dinamica del sinistro che non ha coinvolto altri veicoli.

Massimiliano non ce l’ha fatta

Purtroppo il ragazzo, che risiedeva nel quartiere di San Giovanni con la propria famiglia, non ce l’ha fatta. È venuto a mancare nella notte all’ospedale di Terni dopo le prime cure e i disperati tentativi di salvargli la vita: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. A comunicarlo è l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’.

Dolore

Massimiliano Raggi era il figlio del presidente della Guardia Nazionale Ambientale, Alberto Raggi. Tante le espressioni di cordoglio giunte ai familiari del ragazzo dopo il diffondersi della terribile notizia. A partire da quella della GNA: «È una triste notizia che ci ha colpiti profondamente. Tutti i 5 mila volontari d’Italia della Guardia Nazionale Ambientale si stringono attorno alla famiglia». Anche il parlamentare della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, esprime «le più sincere condoglianze alla famiglia Raggi per l’improvvisa scomparsa del giovane Massimiliano. Un abbraccio al padre Alberto, mio caro amico, presidente della GNA, con il quale ho avuto modo di collaborare in più occasioni, anche di recente. Posso solo immaginare il dolore di questi momenti. Gli sono vicino». Così il sindaco di Terni Leonardo Latini, addolorato per quanto accaduto nelle ultime ore al 24enne e alla mamma ternana Ilaria Anasetti: «La città di Terni – scrive – è stata scossa da due terribili tragedie nel giro di poche ore. Una preghiera e un abbraccio commosso alle famiglie di Massimiliano e Laura. Due giovani ternani, due anime belle, la cui scomparsa improvvisa ha lasciato dolore e sgomento nella comunità».