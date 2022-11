Trasimeno: muore a 48 anni lo chef della ‘Locanda dei pescatori’

Profondo cordoglio nella zona del Trasimeno per la scomparsa dello chef Renato Manuele, stroncato da un malore all’età di 48 anni. Formatosi professionalmente a Roma, era tornato in Umbria – a Sant’Arcangelo (Magione) – per vivere sulle sponde del lago e rappresentare uno dei cardini del progetto culinario messo in campo dalla Cooperativa pescatori del Trasimeno, ovvero ‘La locanda dei pescatori’ a Sant’Arcangelo di Magione. Il professionista 48enne, ricordato per le capacità e anche un’umanità spiccata, è venuto a mancare nella notte fra martedì e mercoledì ed i funerali si terrano venerdì alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Arcangelo.

