Uomo trovato senza vita nel Trasimeno: ipotesi malore

L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì per un soccorso a persona e purtroppo è terminato nel peggiore dei modi.

L’intervento nelle acque del Trasimeno

Il 115 si è attivato al lago Trasimeno in seguito ad una segnalazione del 118: i vigili del fuoco poco dopo hanno recuperato la salma – a San Feliciano di Magione, a trenta metri dal pontile dei traghetti per l’isola Polvese – di un uomo di circa 70 anni, trovato privo di documenti.

Suicidio o malore

Sono in corso gli accertamenti del caso per far luce sull’accaduto e sull’identità della vittima, ma da quanto trapela le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono due: l’atto volontario o il malore fatale, a cui è seguita la caduta in acqua. I fatti sarebbero avvenuti in giornata: lo si capisce sia dalle condizioni del corpo, non deteriorato, sia perché non sono state denunciate scomparse in questi giorni.