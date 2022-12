Travolta da un’auto, 57enne muore insieme al suo cane

Tragico incidente stradale nella prima serata di venerdì, intorno alle ore 19, a Tavernelle (Panicale) in via Lenin, nei pressi del vecchio campo sportivo. Una donna di 57 anni del posto – Maria Serena Zampini – è stata travolta e uccisa insieme al suo cane – anche l’animale è morto – da un’autovettura Volvo condotta da un giovane di 35 anni di Castiglion Fosco (Piegaro). La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Perugia. Purtroppo non c’è stato nulla da fare in ragione della gravità delle ferite riportate: Maria Serena Zampini è spirata poco dopo essere giunta al nosocomio. Le indagini dei carabinieri di Tavernelle e della Compagnia di Città della Pieve puntano a ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro e tutti gli aspetti connessi. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia che potrebbe disporre l’autopsia sulla salma della 57enne. Maria Serena Zampini, che lavorava per la catena di supermercati EMI, era molto conosciuta, stimata e benvoluta. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo dolore fra i familiari e i tanti che le volevano bene e la apprezzavano anche per essere una persona attiva e brillante.

Articolo in aggiornamento