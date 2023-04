Incidente mortale nella frazione Viceno del comune di Castel Viscardo (Terni): è accaduto sabato pomeriggio. Un 74enne, residente a Castel Viscardo, ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il motocoltivatore che stava conducendo lungo una strada vicinale. Il mezzo agricolo lo ha travolto e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto e i carabinieri per gli accertamenti di rito.

