Tre giovanissimi di Foligno trovati con mezzo chilo di droga ad Orte: arrestati

L’alt è scattato nei pressi del casello autostradale di Orte (Viterbo): nell’auto, in uscita dall’A1 e diretta verso l’Umbria, c’erano tre giovanissimi di Foligno ed i carabinieri del comando stazione di Orte li hanno controllati. Sia il conducente, neopatentato, che gli altri due ragazzi che erano con lui, hanno subito palesato un certo nervosismo per quella situazione. Elemento, questo, che ha insospettito i militari afferenti alla Compagnia di Civita Castellana. Da qui la decisione di procedere alla perquisizione del veicolo ed a quelle personali da cui è emerso il possesso di 50 grami di marijuana e di cinque panetti di hashish da un etto ciascuno, per un totale di oltre mezzo chilo di droga. Condotti presso la caserma dell’Arma di Orte, i tre giovani sono stati tutti arrestati in flagrante e quindi messi a disposizione dell’autorità giudiziaria viterbese.

