‘Tre Valli’, audizione in Comune a Spoleto

Un altro piccolo tassello che si aggiunge all’iter che – si spera – porterà un giorno al completamento della ‘Tre Valli’. È quello rappresentato dall’audizione che si è tenuta venerdì di fronte alla II commissione consiliare del Comune di Spoleto, presieduta da Giampaolo Fagotto Fiorentini, e che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Enrico Melasecche e dei tecnici competenti sul punto. L’organismo, che si occupa di lavori pubblici e urbanistica, ha chiesto lumi sul completamento della direttrice, sulla realizzazione del secondo stralcio e la progettazione del terzo, la galleria che collegherà Firenzuola ad Acquasparta. Nel corso dei lavori sono stati ascoltati anche l’assessore comunale ai lavori pubblici di Spoleto, Francesco Flavoni, ed il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, che ha ribadito come l’interesse per l’opera sia vasto, comprenda numerosi comuni del centro/sud dell’Umbria e come il ragionamento debba essere ‘di sistema’. Concetti condivisi dai presenti, con il prossimo appuntamento che si terrà proprio al Comune di Acquasparta, alla presenza di Regione, comuni interessati e istituzioni che a vario titolo credono nel progetto, importante per la viabilità ed i collegamenti di un’ampia parte dell’Umbria.

