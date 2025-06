di Giovanni Cardarello

«Salve. Sono un pendolare Terni-Roma 5/7 ed ho scoperto che forse ci toglieranno il passaggio su linea veloce dei treni, cosa assolutamente da evitare per tutti i pendolari». Inizia così il post di Bruno Moscetti, un lavoratore di Roma residente a Terni inserito nel gruppo Facebook ‘Pendolari Terni-Roma’.

Il post all’apparenza sembra uno dei tanti, giustificatissimi, sfoghi dei pendolari che per studio o lavoro ogni giorno usano il treno per recarsi nel proprio luogo di interesse primario. Ma il post di Moscetti ha una particolarità affatto banale. Contiene la copia della Pec che ha spedito al sindaco e presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi. «Ho scritto al sindaco – sottolinea Moscetti – per conoscere il suo punto di vista. Magari qui ci sono altri cittadini che hanno bisogno del treno così come è adesso, e potrebbero anche queste persone scrivere al sindaco. Allego immagine della Pec spedita. Vogliamo fare qualcosa tutti insieme? Non so, rivolgerci ad un’associazione di difesa dei consumatori?».

Il testo della lettera, oltre a citare l’articolo denuncia di umbriaOn del 21 giugno sottolinea un dato decisivo, il fatto che Moscetti ha scelto di emigrare da Roma a Terni anche in virtù di trasporti verso il proprio posto di lavoro, migliori rispetto a quelli interni alla città eterna. Per saperne qualcosa di più abbiamo raggiunto telefonicamente Moscetti, di ritorno come ogni giorno dal viaggio in treno con Roma e abbiamo scoperto qualche dettaglio in più.

Buonasera Bruno, come è nata la sua scelta di trasferirsi a Terni? Quando l’ha fatta?

«Partiamo da un dato di fatto, io sono una persona invalida grave e soffro di una patologia degenerativa per cui il mio stato di salute potrà solo peggiorare. E mi sono trovato nella necessità di valutare che la vita a Roma costava troppo. Quindi un amico carissimo amico mi ha ospitato qui a Terni e dopo alcuni mesi ho visto che con il mio stipendio ci potevo vivere un pochino meglio rispetto a Roma». Il ragionamento è semplice, aggiunge, «con il mio stipendio per pagare il minor affitto possibile dovevo andare a vivere nel quadrante sud-est di Roma e per arrivare al mio posto di lavoro (l’ospedale San Filippo Neri a Ottaviano, Roma nord) erano quattro ore di viaggio al giorno. Da Terni ce la faccio con tre ore e mezzo di viaggio e comunque spendo di meno perché la vita è meno costosa rispetto a Roma».

E quindi questa scelta di portare i treni regionali sulla linea lenta le è arrivata come una mannaia?

«Non cambia completamente perché purtroppo è una cosa abbastanza frequente e ignobile, almeno una volta a settimana lo ‘scherzetto’ della linea lenta te lo fanno. E per le ragioni più disparate e mai pienamente spiegate».

Le faccio una provocazione. Lasciare libera la linea veloce privilegia gli ‘alto spendenti’ a discapito dei 20 mila pendolari che devono usare la linea lenta?

«Esatto. E se diventa sistematico che faccio, devo riconsiderare l’orario di lavoro? Devo fare l’azione legale contro chi mi ha causato un danno? Se è così non ci perdo tanto tempo, nel mio posto di lavoro faccio anche il sindacalista, quindi non ho problemi a trascinare in tribunale chicchessia. E da questo punto di vista non mi interessa chi ha firmato la delibera Art. L’Autorità avrà un presidente, qualcuno che firma e che risponde? Intanto tocca a lui, poi a seguire qualcun altro».

Parole chiare e precise, che peraltro trovano sponda nel commento al post di Francesca Schettini: «Ci stiamo organizzando in comitati e vogliamo anche fare una class action contro Trenitalia. Siamo in tanti da varie regioni perché questo problema coinvolge tutti anche della Toscana, Marche e Lazio, oltre che Umbria». Il sasso nello stagno è stato lanciato, la politica si è in parte già attivata a partire dall’assessore regionale ai trasporti Francesco De Rebotti, passando per i sindaci di Orvieto, dell’orvietano, del Trasimeno, di Cortona, del senese e della Valdichiana. Ora viene chiamato in causa anche Stefano Bandecchi e la sensazione è che non sia finita qui. Sommare 80 minuti in più di viaggio ogni giorno, diventa una questione vitale.

