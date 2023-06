Treofan: «C’è l’impegno di Jindal a cedere gli impianti a Visopack»

di Fra.Tor.

«Per la prima volta dopo quasi 4 anni abbiamo l’impegno da parte di Jindal a cedere gli impianti della Treofan a Visopack». Ad annunciarlo è Sergio Cardinali, della segreteria nazionale della Filctem Cgil. «Al momento siamo fermi a questa condizione – spiega – dopodiché ci aspettiamo a breve la firma di un accordo preliminare tra i due soggetti per poi arrivare alla firma di quello definitivo, presumibilmente tra settembre e ottobre 2023, dopo una fase di trattativa sulle modalità e sui dettagli. Per la prima volta abbiamo la possibilità di rimettere in moto i macchinari, di assumere i lavoratori rimasti e riprendere la produzione. L’impegno di Visopack è quello di assumere tutti i lavoratori che al momento sono in cassa integrazione fino a febbraio 2024. La soluzione di Treofan si inserisce nella partita più complessiva del polo chimico, motivo in più per andare avanti con il progetto di rilancio del polo chimico industriale ternano».