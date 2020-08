Treofan, firmato accordo al Mise

Dopo l’ennesina lunga discussione durata ore, nella notte tra lunedì e martedì è stato firmato, sotto il coordinamento del Mise, l’accordo tra vertici di Treofan e sindacati sul futuro dello stabilimento del polo chimico di Terni. Un epilogo sofferto, arrivato dopo quasi un mese e mezzo di sciopero e che prevede vari elementi: tra questi – in attesa di conoscere la posizione ufficiale delle sigle sindacali – l’apertura della cassa integrazione ordinaria per Covid, l’uscita di prodotti finiti a fronte di ordini di produzione (ma non in quantità paritetica), la conferma dei trasferimenti dal sito dismesso di Battipaglia di una taglierina e di un ventilatore per silos, la promessa di prove sperimentali per la produzione di nuovi materiali.

10 GIUGNO, SPETTRO CHIUSURA: SCIOPERO

