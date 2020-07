Treofan, lo scontro continua: «Pronti a trasferire tutti gli ordini»

Dopo l’annuncio di venerdì della Jindal di voler vendere il sito Treofan di Terni – poi definita «ultima soluzione possibile» dal management locale – è ormai all’ultimo colpo lo scontro tra l’ad dell’azienda Manfred Kaufmann e le organizzazioni sindacali. La Filctem Cgil torna a parlare di «intimidazioni» da parte del manager, che nella mattinata di sabato ha inviato, non solo ai sindacati ma anche alle istituzioni, tre mail dai toni decisamente minacciosi.

Rischio blocco degli impianti

Nella prima «si intimava, visto lo stop and go delle linee dovute allo sciopero, di fermarle definitivamente». La risposta è stata che «già nell’assemblea dei lavoratori di venerdì si era deciso di salvaguardare la marcia delle linee per non pregiudicare le produzioni del sito di Terni al quale teniamo», scrive la Filctem. È stata quindi ribadita la volontà di «non riconoscere più Kaufmann come interlocutore», volontà già espressa nel corso dell’assemblea. Successivamente le organizzazioni sindacali hanno ricevuto altre due e-mail, ancor più minacciose: in una addirittura si comunica la volontà di «spostare tutti i clienti di Treofan Terni su Jindal». «Alle suddette abbiamo ritenuto opportuno non rispondere» dice la sigla dei chimici della Cgil. Le mail della mattinata sono state inviate da Kaufmann anche al Mise e all’assessore regionale dello sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni. Visto il degenerare dei rapporti la richiesta con forza la convocazione del tavolo ministeriale.