Treofan, giovedì maxi commissione: attesi Fioroni, Varazi, lavoratori e sindacati

L’invito c’è e la garanzia di presenza è arrivata. Poi vedremo se sarà effettivamente così. Fatto sta che per giovedì mattina a palazzo Spada è stata convocata una maxi commissione congiunta – II e III – sulla complicata vicenda Treofan. Ciò avviene in seguito dell’audizione di alcuni lavoratori in occasione del consiglio comunale del 7 novembre.

7 NOVEMBRE, I LAVORATORI DANNO LA ‘SVEGLIA’ IN COMUNE

DA MESI SI PARLA DI HGM MA NULLA SI MUOVE

Invito per tutti

Salvo forfait dell’ultimo momento a palazzo Spada giovedì mattina sono attesi – al di là dei politici ternani, sindaco Leonardo Latini incluso – l’assessore allo sviluppo economico della Regione Michele Fioroni, il liquidatore dell’azienda Filippo Varazi, il direttore generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali (Fabrizio Framarini, Stefano Ribelli, Doriana Gramaccioni e Diego Mattioli per Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil e Ugl Chimici) e una delegazione di lavoratori. Sponda Mimit, il Ministero delle imprese e made in Italy (il Mise per restare alla vecchia denonimazione), è attesa Chiara Cherubini, ovvero la responsabile della III divisione crisi di impresa e riqualificazione del territorio. L’audizione è prevista dalle 9.30 alle 13 ed a convocarla è stata la presidente della II commissione Rita Pepegna.