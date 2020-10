Incidente stradale a Trestina (Città di Castello) all’alba di lunedì, intorno alle ore 5.30. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura il cui conducente, dopo l’impatto, è rimasto incastrato fra le lamiere. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco tifernati che lo hanno affidato alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

