Trevi, finisce nel fosso con l’auto: ferita

Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì a Trevi (Perugia), lungo la strada fra Cannaiola e Madonna della Stella, all’altezza del bivio di Fabbri. Una Renault Clio alimentata a gasolio e condotta da una donna di mezza età, è finita fuori strada, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia. I primi a prestare soccorso sono stati una guardia giurata ed una infermiera, entrambi liberi dal servizio, che hanno poi chiesto l’intervento del 118 per il successivo trasporto in ospedale. La donna, sempre cosciente, lamentava dolori al torace. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito.

