Trevi, in auto con 80 dosi di cocaina: 25enne in manette

Ottanta dosi di cocaina e 1.400 euro in contanti. I carabinieri della Compagnia di Spoleto li hanno trovati in possesso di un 25enne albanese durante un controllo: il giovane aveva la droga in auto ed è stato arrestato in esecuzione a ordinana di custodia cautelare in carcere. Il fatto è accaduto a Trevi con il protagonista che ha provato ad andare in fuga una volta avvicinatosi dai militari: niente da fare per lui, è stato riconosciuto poche ore dopo e bloccato. Era già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per dieci anni ed era rientrato in Italia utilizzando diverse generalità.

Condividi questo articolo su