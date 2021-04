Triestina-Südtirol 3-2: serata thrilling, Grifo in testa alla classifica

Potrebbe arrivare molto prima del previsto il derby fra Perugia e Ternana: nel caso i cui il Grifo vincesse il proprio girone, infatti, le due umbre si ritroverebbero a giocarsi la Supercoppa nel triangolare.

La partita

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 in virtù di un bellissimo quanto estemporaneo gol di Litteri da distanza siderale al 16esimo. Poi nella ripresa i fuochi d’artificio: Lopez salva sulla linea, Sarno al 56′ fa 2-0 con un bellissimo sinistro al termine di una serpentina spettacolare; quindi al 61′ il tris di Lepore che sembrava aver chiuso la partita. Ma a quel punto il Südtirol ha segnato prima con Fischnaller (62′) poi con Voltan (75′) regalando ai tifosi propri un finale al cardiopalmo. Finisce così, il Perugia è in testa alla classifica.

La classifica

Perugia in testa a quota 73 e a parimerito con il Padova ma col vantaggio degli scontri diretti (vittoria al Curi per 3-0, sconfitta 1-0 in trasferta), poi Südtirol a quota 71. Più dietro, Modena a 66 fuori gioco dalla vetta, quindi, a giocarsi il quinto posto, Feralpi Salò (59) e Triestina (57).

Le prossime partite

Domenica 25 aprile ore 20.30

Perugia-Matelica

Carpi-Padova

Südtirol-Cesena

Domenica 2 maggio ore 15

Feralpi Salò- Perugia

Padova-Sambenedettese

Vis Pesaro-Südtirol

Supercoppa con possibile derby

La Ternana, già qualificata dopo la matematica vittoria del girone C, attende le vincitrici dei gironi A e B per disputare la Supercoppa di serie C. Sarà un girone all’italiana con partite di sola andata. Si comincia sabato 8 maggio, poi appuntamenti il 15 ed il 22.