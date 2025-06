di M.L.S.

Un incredibile tartufo nero da 1,4 kg. Il prezioso tubero da record è stato scoperto tra i boschi di Montefalco. Si tratta di un gigantesco esemplare di Tuber aestivum Vitt. noto ai più come tartufo nero estivo. A trovarlo, una cucciola con il fiuto da campionessa e un cuore tanto grande: Dora, un giovane lagotto romagnolo. Il cavatore ha capito subito che non si trattava di un ritrovamento qualunque. Un pezzo d’Umbria destinato a volare oltreoceano.

«Questo esemplare volerà con noi al Fancy Food Show di New York – commenta Giammarco Urbani, Ad del gruppo di aziende di famiglia e presente all’evento -. Nella Grande Mela avranno l’onore di assaporare non solo un ingrediente unico, ma un frammento del nostro territorio che continua a sorprenderci con la sua generosità». È la Urbani Tartufi che se lo è aggiudicato, Urbani che esporta tartufi dal 1852, portando l’Italia nel mondo. «L’Umbria, infatti, è una delle culle italiane del tartufo – aggiunge Giammarco Urbani -, ogni anno produce circa 20 tonnellate di nero e fino a 3 tonnellate di bianco pregiato. Ma oltre ai numeri, è la passione a fare la differenza». Dal cuore verde d’Italia alla città che non dorme mai. E lo fa con il profumo intenso di un tartufo da sogno che verrà esposto in una delle fiere del food più prestigiose al mondo.