Trovato morto dai nonni a 21 anni: sospetta overdose

Tragedia a San Sisto (Perugia) dove un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita dai nonni, all’interno dell’abitazione in cui viveva da tempo insieme a loro. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì e il sospetto degli inquirenti – procedono i carabinieri del comando provinciale di Perugia – è che dietro ci sia una overdose di droga, forse assunta prima di rientrare in casa. Per questo la salma del ragazzo, con problemi di tossicodipendenza, verrà sottoposta ad autopsia ed esami tossicologici, su disposizione della procura perugina nella persona del pm Manuela Comodi. Il medico legale Sergio Scalise Pantuso è stato incaricato di eseguire gli accertamenti di polizia giudiziaria. Accanto a questi, ci sono le indagini dell’Arma che puntano a ricostruire le ultime ore di vita del giovane, i suoi contatti, chi abbia incontrato e dove. La tragedia ha scosso la comunità perugina, periodicamente alle prese con drammi legati al consumo di stupefacenti.

