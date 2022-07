Trovato morto in casa dopo oltre 40 giorni

Oltre quaranta giorni sarebbero passati tra il decesso e il ritrovamento del corpo. Questo il dramma avvenuto in un’abitazione a San Marco, nel comune di Perugia, dove l’uomo – un 50enne – viveva da solo. Come riportato dal quotidiano La Nazione, sarebbe stato un vicino ad insospettirsi vedendo la macchina dell’uomo parcheggiata sempre nella stessa posizione davanti al cancello di casa. Avrebbe quindi avvertito le forze dell’ordine con i pompieri che, aprendo la porta, hanno trovato il cadavere del 50enne. L’ipotesi prevalente, in seguito agli accertamenti condotti dal medico legale incaricato dalla procura di Perugia, è quella del suicidio venuto a galla dopo oltre quaranta giorni a causa di un contesto segnato dalla solitudine.

Condividi questo articolo su