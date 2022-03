Trovato senza vita a San Gemini: era morto da giorni

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di giovedì a San Gemini (Terni), in un’abitazione in strada di Cerreta, in aperta campagna. Un uomo di 70 anni, sangeminese, è stato infatti trovato senza vita all’interno della propria abitazione. L’ipotesi è che il decesso sia avvenuto per cause naturali e da qualche settimana, in ragione dell’avanzato stato di decomposizione della salma. Sul posto – oltre ai sanitari – si sono portati i carabinieri del comando stazione di San Gemini per gli accertamenti di rito, destinati a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria. L’uomo viveva da solo.

