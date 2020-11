Truffa finto incidente, quattro nei guai: colpirono a Terni

Una lunga e articolata indagine dei carabinieri di Contigliano ha consentito di individuare e denunciare quattro campani protagonisti della nota ‘truffa del finto incidente’ nei primi mesi del 2018 a danno di un’anziana. Il gruppo nello stesso periodo aveva colpito anche a Terni e Acquasparta.

L’ultimo episodio

La donna fu contattata telefonicamente per essere avvisata – da un uomo che si era spacciato per un carabiniere di Rieti – che il figlio aveva causato un incidente stradale grave a Terni. Da qui è scattata la truffa: «Deve pagare 1.500 euro per ‘sistemare’ la vicenda», l’input lanciato. Poco dopo alla porta della vittima si presentò un uomo per riscuotere la somma: non avendola a disposizione e presa dallo sconforto, consegnò denaro e alcuni gioielli. Ovviamente era tutto inventato. L’attività investigativa post denuncia ha permesso di accertare la responsabilità dei quattro che, oltretutto, si erano mossi anche nel territorio ternano.