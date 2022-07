Ubriaco e a torso nudo, tenta di entrare in un condominio: multato

Ha insultato e aggredito verbalmente il vigilante che gli aveva impedito di entrare in un complesso condominiale di Perugia. Così sul posto sono, a seguito di chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante perugina che hanno trovato l’uomo – un cittadino italiano di 43 anni – che, in evidente stato di ebbrezza, urlava frasi sconnesse mostrando palesi difficoltà di deambulazione. La guardia giurata, sentita dai poliziotti, ha raccontato che il soggetto si era presentato all’ingresso dell’edificio senza maglietta pretendendo di entrare. Al suo rifiuto, aveva dato in escandescenze iniziando ad inveire nei suoi confronti con fare aggressivo. Riportato alla calma dagli operatori il 43enne, che nel frattempo aveva rifiutato il soccorso dei sanitari del 118, è stato accompagnato in questura per le attività di rito. Al termine degli accertamenti, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza.

