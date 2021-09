Uisp Terni, c’è il I° memorial Sergio Barbaccia

Seguiva la Gramsci, una delle squadre più antiche del torneo Uisp e martedì scatterà il memorial a lui intitolato dopo la scomparsa a 73 anni lo scorso 26 aprile. Tutto pronto in casa Uisp, a Terni, per l’evento dedicato alla memoria di Sergio Barbaccia. «Stiamo ripartendo – spiega il presidente Giuliano Todisco – dopo il tunnel della pandemia. Siamo riusciti a mettere insieme sei squadre quindi sarà un torneo abbastanza breve, che precederà il campionato che prende il via i primi di novembre e si concluderà a maggio. Il genere per il torneo a 11 riusciamo a radunare dalle 10 alle 12 squadre: quest’anno speriamo che il covid non freni l’entusiasmo». In estate, tra giugno e luglio, era stato organizzato il memorial in ricordo di Diego Bianchina.

Condividi questo articolo su