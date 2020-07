Umbertide, schianto a Calzolaro: muoiono due fratelli tifernati

Tragico schianto a Calzolaro (Umbertide) nel pomeriggio di mercoledì, poco prima delle ore 16. L’impatto è stato fra due autovetture e il pesante bilancio – diffuso dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – è di due persone morte sul colpo ed una terza rimasta ferita. Le vittime sono due fratelli di 66 (S.B. le sue iniziali) e 64 anni (R.B.), entrambi di Città di Castello e residenti nella frazione di Cornetto. I due erano a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata contro una Fiat Multipla condotta da un uomo (P.G.) che, trasportato all’ospedale di Città di Castello in ‘codice rosso’, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli uomini del 115 del distaccamento di Città di Castello, le forze dell’ordine per i rilievi e gli operatori del 118.

Cordoglio a Città di Castello

Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e la giunta municipale esprimono «profondo cordoglio. Ci stringiamo attorno alle famiglie e alla comunità locale – affermano – dove i due fratelli abitavano ed erano conosciuti ed apprezzati da tutti. Una tragica notizia che getta nello sconforto e dolore la famiglia, i parenti e gli amici: a tutti loro giungano le nostre più sentite condoglianze».

Articolo in aggiornamento