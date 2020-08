Umbertide, pusher 25enne in manette

Un’indagine svolta dai carabinieri della stazione di Umbertide, coadiuvati dai colleghi di Trestina, ha consentito di arrestare un 25enne pusher di origini albanesi: il giovane è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina e e riforniva della sostanza stupefacente i ragazzi del luogo. Per lui – è senza fissa dimora – si sono aperte le porte del carcere di Capanne, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I controlli

Diversi gli appostamenti effettuati nella frazione di Santa Maria di Sette, nell’area di Montone, a causa dei movimenti anomali di persone segnalati. Subito identificato il giovane: era un corriere che, periodicamente, si recava sul posto per spacciare droga ai giovani del posto e delle zone limitrofe. La conferma è arrivata nella notte tra venerdì e sabato: è stato bloccato a bordo di un’autovettura – intestata ad un italiano residente ad Empoli – con 25 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, nascosta in una delle acustiche del mezzo. A ciò si aggiungono alcuni cellulari e 250 euro in contante.