Umbria, 17 mila vaccinati in più con ‘ciclo completo’. Ma c’è una spiegazione

Un balzo in avanti importante, quello registrato mercoledì mattina sul fronte dei vaccinati in Umbria con ciclo completo. Dai 637.288 comunicati martedì mattina si è infatti passati, in sole 24 ore, a 637.402 vaccinati con ciclo completo. Ovvero 17.114 umbri in più, per una percentuale degli aventi diritto salita da 79,06% a 82,14%. Un incremento consistente, insolito, che – stando alla Regione – trova spiegazione nel fatto che ora sono stati conteggiati fra i vaccinati ‘100%’ anche coloro che, già affetti da Covid-19, hanno ricevuto una sole dose di vaccino, come previsto attualmente dai protocolli. Nel tempo, ovviamente, si dovrà determinare quando tale popolazione dovrà ricevere una seconda dose. Ma per il momento va bene così.

SPECIALE COVID – UMBRIAON