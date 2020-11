Umbria ‘arancione’, arriva l’app delivery ‘made in Trasimeno’

Umbria zona Arancione. Per i locali solo asporto e consegna a domicilio. Che gli esercizi mettono in atto o in autonomia o affidandosi ad app nazionali.

Jack&b

Ma ne stanno nascendo anche diverse a vocazione locale (a Perugia ad esempio c’è Grifood). L’ultima arriva dal Trasimeno, in particolare da Magione. Si chiama Jack&b e nasce da un’idea del giovane imprenditore Giacomo Cini che, dopo il successo ottenuto nel territorio comunale magionese, ha deciso di estendere il servizio in altre aree, tra le quali Deruta e Passignano sul Trasimeno, mettendo insieme una serie di locali che si sono affidati a lui.

«Grazie a noi molti possono lavorare»

«L’obiettivo è, da un lato, favorire (se non permettere) il lavoro a tutte le realtà passignanesi in questo periodo difficile, dall’altro offrire all’utente finale una vasta scelta tra aperitivi, menu di pesce, gastronomia locale e pizza». Il sistema permette tra l’altro al ristoratore di sfruttare la visibilità e le funzionalità offerte dall’applicazione, e poi di organizzarsi autonomamente per le consegne, così da permettere ai propri dipendenti di proseguire l’attività lavorativa anche nell’ipotesi, non tanto remota, di un altro lockdown.

App a misura d’uomo

«Il nostro sistema – spiega Giacomo – è molto simile a quello delle più blasonate piattaforme come Deliveroo, Justeat e Glovo, però ci poniamo il preciso obiettivo di curare il rapporto con i ristoratori e i clienti, al fine di favorire lo scambio tra le parti e valorizzare il territorio, portando innovazione e opportunità di lavoro. Siamo una realtà in costante crescita, stiamo sviluppando già una nuova versione dell’applicazione, sia per Android che iPhone».