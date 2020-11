Covid, 193 nuovi casi su 628 tamponi. Altri 5 decessi

Sono 193 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.47 di lunedì 2 novembre. Il dato è relativo a 628 tamponi presi in esame (totale 302.745) – con la domenica che ha chiaramente influito – per una percentuale di positivi del 30,73% (domenica è stata del 22,01%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 72 (totale 3.669). Si registrano purtroppo altri 5 decessi con Covid-19, relativi ai territori comunali di Perugia (2), Narni, Spoleto e Foligno, per un totale che sale a 140. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 7.331 (+116). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 11.140 positività (+193).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 354 (+13) di cui 46 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 115 ricoveri (+7) di cui 19 (invariato) in intensiva; Terni 89 ricoveri (-1) di cui 15 (invariato) in intensiva; Spoleto 41 ricoveri (+5) di cui 5 (invariato) in intensiva; Pantalla 40 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Città di Castello 36 ricoveri (+1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 33 ricoveri (+1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 8.776 persone (+316), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 57.655 (+644).

I decessi

Uno dei cinque con Covid avveunuti nelle ultime 24 ore riguarda la comunità di Narni: si tratta di una donna di 87 anni, ricoverata al ‘Santa Maria’ di Terni.

I nuovi casi

I 193 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Alviano (1), Assisi (3), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (5), Bevagna (1), Campello sul Clitunno (1), Cannara (2), Cascia (4), Castel Giorgio (2), Castel Ritaldi (1), Castiglione del Lago (1), Città di Castello (2), Collazzone (4), Corciano (6), Deruta (3), Foligno (5), Fossato di Vico (1), Fratta Todina (2), fuori regione (3), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Tadino (9), Gubbio (9), Magione (1), Marsciano (10), Montecastrilli (2), Montefalco (2), Narni (4), Norcia (5), Orvieto (2), Perugia (35), San Giustino (1), San Venanzo (1), Sant’Anatolia di Narco (1), Sigillo (2), Spello (3), Spoleto (35), Terni (1), Todi (13), Torgiano (1), Tuoro sul Trasimeno (2), Umbertide (5).

Le guarigioni

le 72 guarigioni delle ultime 24 ore sono relative ai territori di Allerona (1), Castel Giorgio (2), Castiglione del Lago (2), Città di Castello (5), Corciano (2), Foligno (4), fuori regione (1), Gubbio (4), Lugnano in Teverina (8), Magione (6), Orvieto (4), Otricoli (1), Passignano sul Trasimeno (5), Perugia (15), Piegaro (1), Pietralunga (1), Porano (1), San Giustino (3), Spoleto (1), Terni (1), Torgiano (1), Tuoro sul Trasimeno (2), Valfabbrica (1).

I casi attuali

I 7.331 casi attuali di Covid in Umbria, alla mattinata del 2 novembre, sono così attribuiti: Perugia 1.962, Terni 939, fuori regione 377, Assisi 370, Bastia Umbra 339, Foligno 299, Corciano 275, Spoleto 272, Gubbio 228, Narni 163, Città di Castello 160, Magione 146, Umbertide 114, Marsciano 108, Castiglione del Lago 105, Orvieto 102, San Gemini 81, Todi 79, Deruta 78, Passignano sul Trasimeno 73, Torgiano 68, Spello 60, Gualdo Tadino 53, Norcia 50, Amelia 40, Montecastrilli 39, Valfabbrica 37, Bettona 36, Cascia 34, Trevi 30, Piegaro 27, Castel Giorgio 26, Montefalco 25, Stroncone 24, Massa Martana, Alviano e Acquasparta 22, Collazzone 20, Tuoro sul Trasimeno e Bevagna 19, Città della Pieve 18, Lugnano in Teverina 16, Castel Viscardo e Allerona 14, Giano dell’Umbria 13, San Giustino e Gualdo Cattaneo 12, Sigillo, San Venanzo, Guardea e Campello sul Clitunno 11, Fratta Todina, Fossato di Vico e Attigliano 10, Scheggia e Pascelupo 9, Montegabbione, Fabro e Montone 8, Valtopina, Ferentillo e Castel Ritaldi 7, Sant’Anatolia di Narco, Pietralunga, Calvi dell’Umbria e Arrone 6, Penna in Teverina e Ficulle 5, Montecastello di Vibio, Giove, Montefranco, Nocera Umbra e Citerna 4, Scheggino, Porano, Monteleone di Spoleto, Cerreto di Spoleto e Avigliano Umbro 3, Otricoli, Montecchio, Costacciaro e Baschi 2, Sellano, Polino, Parrano, Paciano e Monte Santa Maria Tiberina 1.

Cardinale Bassetti, l’aggiornamento

Nel primo pomeriggio di lunedì l’azienda ospedaliera di Perugia ha reso noto che «il cardinale Gualtiero Bassetti (presidente della Cei, ricoverato con Covid al ‘Santa Maria della Misericordia’, ndR) ad oggi è vigile ed in respiro spontaneo. Sta proseguendo l’ossigenoterapia e tutte le terapie necessarie per la polmonite da Sars-CoV-2».