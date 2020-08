Umbria, il maltempo prosegue: nuovo ‘avviso’ per lunedì

Un fine agosto di maltempo in Umbria. E non solo riferito alla giornata odierna: il dipartimento nazionale della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per lunedì. Scatta – criticità ordinaria – l’allerta gialla anche per l’Umbria.

MALTEMPO IN UMBRIA: CADONO ALBERI A TERNI

A PERUGIA MOLTI INTERVENTI NELLO SPOLETINO E IN VALNERINA

Le previsioni

«Dal primo mattino di lunedì – si legge nel documento – e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; dapprima su Lazio e Toscana, in rapida estensione a Umbria, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».