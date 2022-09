Umbria Jazz a Terni: deroghe acustiche, musica all’aperto e locali. C’è l’ordinanza

Umbria Jazz Weekend in arrivo a Terni – in piazza Tacito il palco è in fase di montaggio – e il Comune si muove per la musica all’aperto da parte di attività locali e pubblici esercizi già autorizzati per la diffusione interna. Il sindaco Leonardo Latini ha firmato una specifica ordinanza venerdì: riguarda la fascia oraria dalle ore 18 alle 1 del giorno successivo, nel periodo che va da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Di mezzo c’è anche la ‘Notte bianca dello sport’ fissata per il 17 settembre.

L'ORDINANZA COMPLETA

L’indicazione

In sostanza è un provvedimento che vuol far chiarezza tra musica entro i limiti acustici di legge – si può fare con una semplice comunicazione – ed eventi che richiedono la deroga per i quali va fatta con specifica istanza. L’ordinanza indica che «nei giorni dal 15 al 18 settembre 2022, tra le 18 e le ore 1 del giorno successivo, è consentita la diffusione di musica di sottofondo e dj-set anche all’aperto da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi già autorizzati per attività musicali all’interno dei propri locali, ovvero all’esterno limitatamente alle aree di proprietà o su area pubblica già in concessione siti nell’area del centro storico delimitata dalle seguenti vie, incluse: viale Mazzini, piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, viale Lungonera Cimarelli, rotonda dei Partigiani, viale Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, largo Frankl, via dell’Annunziata, piazzale Briccialdi, viale Giannelli, Via Cavour, viale Porta Sant’Angelo, via Botticelli, piazza Dalmazia, via della Vittoria, viale Battisti e piazza Tacito». Ma ci sono delle condizioni.

BEL CARTELLONE. MA MEGLIO A PASQUA

Interferenze e classificazione acustica

Devono essere evitate «interferenza e/o sovrapposizioni con altri eventi simili nelle immediate vicinanze; siano rispettati i limiti di rumore previsti dal piano comunale di classificazione acustica approvato definitivamente con delibera di consiglio comunale 307 del 15 dicembre 2008; sia data comunicazione delle attività musicali previste entro e non oltre le ore 18 del 13 settembre 2022 alle direzioni ambiente e polizia Locale-Mobilità, tramite pec da inviare all’indirizzo [email protected]». In caso di violazione c’è la sanzione amministrativa «del pagamento di una somma ricompresa tra 80 e 480 euro». Il responsabile del procedimento è il dirigente comunale Paolo Grigioni.

LA 'NOTTE BIANCA DELLO SPORT' IN LARGO FRANKL

La motivazione

Nel documento si legge che c’è l’esigenza «di promuovere ulteriormente il territorio, consentendo l’ampliamento dell’offerta di intrattenimento da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, pur garantendo lo svolgimento degli eventi in sicurezza e nel rispetto della quiete pubblica» e si ritiene «opportuno consentire la diffusione di musica di sottofondo e dj-set anche all’aperto da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi del centro storico già autorizzati per attività musicali». L’atto come di consueto è impugnabile al Tar Umbria.

Due eventi sold out

L’organizzazione di Umbria Jazz Weekend sottolinea intanto che «si registrano i sold out di due delle quattro serate in programma all’anfiteatro romano: il 16 Mario Biondi e il 17 Christian De Sica. Sono ancora disponibili i biglietti per J.P. Bimeni & The Black Belts e Fabrizio Bosso che il 18 rende omaggio ad un’icona della musica, nonché uno dei suoi idoli, Stevie Wonder. L’altro palco in centro sarà in via Cavour.