Piano recupero liste cardiologiche: apertura domenicale

Apertura degli ambulatori delle cardiologie nei distretti e negli ospedali dell’Umbria. È prevista domenica in riferimento al piano di recupero delle prestazioni sospese durante il lockdown: le Usl hanno stabilito il programma per le varie strutture. «Gli utenti in lista – specifica la Regione – di attesa sono stati contattati telefonicamente dal Cup aziendale che ha fornito oltre all’ orario di visita, informazioni sulle modalità di accesso ai servizi».

LISTE CARDIOLOGICHE, UNA GIORNATA PER ‘ABBATTERLE’

L’Usl Umbria 1

L’apertura della cardiologia nell’ospedale di Castiglione del Lago è prevista domenica mattina dalle 8 alle 14 e il pomeriggio dalle 14 alle 19; nel nosocomio di Città di Castello, di Umbertide e della Media Valle del Tevere gli ambulatori saranno aperti dalle ore 8-14. Stesso discorso per Gubbio-Gualdo Tadino, mentre ad Assisi l’apertura è dalle 8.30 alle 13. Si prosegue con il distretto di Perugia al Centro servizi Grocco, aperto dalle 10 alle 13. «Tutti i pazienti sono stati preventivamente contattati per l’appuntamento».

IL PIANO DI RECUPERO PER LE LISTE DI ATTESA

Usl Umbria 2

Domenica via libera per le sedi di Terni, Foligno, Amelia, Orvieto e Norcia, con utenti contattati telefonicamente dal Cup. L’apertura straordinaria dalle 8.30 alle 13.30 è prevista nella sede centrale di viale Bramante a Terni e negli ospedali di Foligno, Orvieto ed Amelia per l’esecuzione di ecocardiogrammi. Nella struttura di Norcia l’iniziativa è programmata dalle 14 alle 19.

Gli ospedali

Per quel che concerne il ‘Santa Maria’ gli ambulatori cardiologici – ecocolordoppler cardiaco – sono aperti dalle 8 alle 14; la fascia 14-20 è invece dedicata alla visita cardiologica + Ecg. All’ospedale di Perugia semaforo verde dalle 8.30 alle 12.30.