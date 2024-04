Umbria: ragazzo di 20 anni si toglie la vita gettandosi nel Tevere

Dramma in Umbria, dove nella notte fra domenica e lunedì un ragazzo di appena 20 anni, residente a Valfabbrica, si è tolto la vita gettandosi nelle acque del fiume Tevere dal ponte nella zona di Valtiera, a Ponte San Giovanni (Perugia). L’allarme è scattato intorno alle ore 1.20, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Perugia è giunta una richiesta di soccorso, estesa anche alle forze dell’ordine e al servizio di emergenza del 118. Sul posto, dopo l’individuazione del corpo senza vita del ragazzo, gli operatori si sono tutti attivati per gestire la drammatica situazione, a partire dal recupero – tempestivo – della salma effettuato dai vigili del fuoco tramite autogru e toboga. «Per rispettare la privacy e il dolore dei familiari – aggiunge una nota del 115 perugino – non saranno diffuse immagini o ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto».

