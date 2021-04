Umbria, si riparte con la speranza di non doversi più fermare

Articolo in aggiornamento

L’Italia prova a ripartire con l’entrata in vigore del decreto legge 52 del governo Draghi. Ma la speranza è che le ‘libertà’ aumentino con il passare dei giorni e che non si debba più tornare indietro, perché tutti – a partire da chi lavora – sono oggettivamente esausti per la situazione socio economica venutasi a creare con la pandemia da Covid-19. Lunedì mattina i locali pubblici, almeno nelle zone dell’Umbria ‘gialla’ dove le condizioni meteo lo hanno consentito, sono tornati a servire colazioni e caffè ai clienti seduti sui tavoli all’aperto. Una possibilità che, dopo mesi di ‘buio’, ha rappresentato una boccata di ossigeno, soprattutto sul piano psicologico. Certo, di questioni aperte e incognite – dal coprifuoco ai ristori, dal progressivo allentamento delle misure alla campagna vaccinale in atto – ne restano diverse. Ma intanto quello di lunedì va accolto come un primo passo avanti e, di questi tempi, la speranza unisce più di ogni altra cosa.

