Umbria sotto la media nazionale per i vaccini ad over 80 e 70-79 anni

Il 36,27% degli over 80 in Umbria – vale a dire 31.334 persone – è ancora in attesa di ricevere la prima dose del vaccino anti Covid-19. È uno dei dati inseriti nel report settimanale del Governo sulle somministrazioni: l’aggiornamento è alle ore 8 di sabato 10 aprile.

IL REPORT COMPLETO (LEGGI.PDF)

DRAGHI: «RIAPRE CHI AVRÀ VACCINATO ANZIANI E FRAGILI»

Over 80

In Umbria ha completato il ciclo vaccinale il 31,99% degli ultra 80enni (la media nazionale è del 38,79%), su una popolazione totale di 86.402 persone. La prima dose è stata somministrata al 63,73% degli over 80 (media italiana 68,20%), mentre il dato nazionale tra coloro che sono ancora a zero dosi è del 31,80%: Umbria (36,27%) indietro anche in questa circostanza.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Over 70

Nella fascia 70-79 anni, il ciclo vaccinale è stato completato in Umbria per l’1,38% della popolazione (1.341 persone) contro una media nazionale del 2,48%. Prima dose somministrata ad appena il 5,99% (peggio solo Basilicata, Lombardia e Puglia, media italiana del 19,89%). In attesa del vaccino – prima dose – c’è così il 94,01% degli aventi diritto nella fascia 70-79, che sono in totale 96.920 persone.

FASCIA 70-79: «MESI PER LA PRIMA SOMMINISTRAZIONE, NON VA»

Ospiti Rsa

Capitolo vaccinazioni per gli ospiti delle Rsa: in questo caso in Umbria il ciclo vaccinale è completo per l’82,82% delle persone coinvolte (sopra la media nazionale che è del 75,53%). Ancora nessuna dose somministrata in Umbria a 192 ospiti Rsa, pari al 4% della platea contro l’8,75% nazionale.

IN UMBRIA PFIZER AL POSTO DI ASTRAZENECA PER GLI UNDER 60

Personale sanitario

Passando al personale sanitario, in Umbria il ciclo vaccinale è completo per il 77,19% dei coinvolti (media nazionale del 75,29%). È ancora in attesa di ricevere la prima dose il 7,14% della popolazione totale, ovvero 1.930 operatori del settore.

CAREGIVER E FRAGILI, COME ORIENTARSI PER LA PRENOTAZIONE

Personale scolastico

Per quel che concerne il personale scolastico, in Umbria il ciclo vaccinale è completo per lo 0,57% della popolazione (media nazionale dello 0,95%, con Astrazeneca). Ad aver ricevuto la prima dose è il 67,11% (media italiana superiore al 72%); ancora in attesa il 32,89% degli aventi diritto (9.206 soggetti) contro una media nazionale pari al 27,87%.