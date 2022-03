Umbria, un libro sulle orme di San Benedetto e San Francesco

Una selezione di opere d’arte benedettine e francescane per riscoprire i molteplici cammini e itinerari culturali che connettono l’Umbria con i più vasti itinerari interregionali, nazionali ed europei: è questo ‘L’Umbria di San Benedetto e San Francesco. Immagini di un cammino artistico e devoto’, un volume realizzato da Regione Umbria, attraverso i fondi POR FESR, e Sviluppumbria, quale soggetto attuatore, su incarico dell’assessorato regionale al turismo. Il libro, promosso nell’ambito delle attività finalizzate a promuovere il turismo lento e il suo patrimonio storico-culturale, è stato presentato mercoledì pomeriggio a Roma presso il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro.

150 immagini

Tema portante del volume è la riscoperta dell’eredità spirituale, culturale, sociale e artistica di San Benedetto di Norcia e di San Francesco d’Assisi, e del loro contributo allo sviluppo sociale e materiale del territorio. L’Umbria, ‘cuore verde d’Italia’, raccontata attraverso una selezione di 150 immagini che ripercorrono le vie delle città medievali presenti, delle sue basiliche, chiese, monasteri e conventi, e delle opere d’arte che meglio incarnano l’identità della regione e della sua popolazione.

Nel libro, a cura di Fabio Marcelli, ricercatore e docente di storia dell’Arte moderna presso l’Università di Perugia, sono presenti anche i contributi di Gianluigi Bettin, esperto di cammini ed itinerari umbri, e di Vito Isacchi, storico dell’arte, che ha tracciato un breve itinerario dei luoghi umbri visitati da san Francesco d’Assisi.

Verso il Giubileo

Nel volume, il valore turistico e quello spirituale, trovano una loro sinergia attraverso il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, e i cinque centenari che, dal 2023 al 2026, scandiranno il cammino della famiglia francescana in tutto il mondo per poi concludersi nel 2026 in Assisi dove si celebreranno gli 800 anni della morte del Santo Patrono di Italia. Per la presidente della Regione, Donatella Tesei, si tratta di «un volume straordinario frutto di un grande lavoro di studio e ricerca». «Una pubblicazione – ha aggiunto – che attraverso i testi e le foto fa apprezzare e viaggiare tra i capolavori dell’arte figurativa che arricchiscono l’Umbria e che ci fanno cogliere l’influenza culturale che San Benedetto e San Francesco hanno avuto e hanno nella nostra regione e in tutto il mondo».

Emblemi dell’Umbria

«La Regione Umbria si onora di avere il privilegio unico di poter contribuire alla realizzazione di un’opera che rende omaggio alle due figure fondamentali della sua storia e del suo portato culturale e spirituale, quali sono innegabilmente San Benedetto e San Francesco» ha sottolineato l’assessore alla cultura e turismo, Paola Agabiti. Secondo il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, «per l’intensità della storia che hanno generato e il seguito che hanno ancora la forza di aggregare, San Benedetto e San Francesco sono emblemi dell’Umbria, si nutrono delle sue radici spirituali e la tengono idealmente in mano». Alla presentazione è intervenuto anche l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa.