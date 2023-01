Un altro incidente di caccia nei boschi umbri: 77enne si spara ad una gamba

Non aveva scaricato la propria arma, il cacciatore di 77 anni che nella tarda mattinata di giovedì a Pietrafitta (Perugia) è rimasto seriamente ferito ad una gamba da un colpo partito dal suo fucile da caccia. L’incidente è accaduto a meno di 24 ore da quello, gravissimo, che mercoledì pomeriggio ha ucciso ad Assisi il 24enne Davide Piampiano. A Pietralunga, secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali, il 77enne stava camminando con l’arma in spalla quando è partito il colpo che lo ha centrato al ginocchio. Soccorso dal 118, sempre cosciente e senza lesioni tali da configurare un immediato pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Perugia e lì operato dall’equipe di chirurgia ortopedica. L’uomo stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale, come il 24enne assisano che ha perso la vita in una zona impervia del monte Subasio.

Condividi questo articolo su