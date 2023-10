Un bomber svincolato per l’attacco del Perugia

di Giovanni Cardarello

È stata una serata piena di emozioni quella vissuta lunedì dagli spettatori accorsi al ‘Renato Curi’ per il match valido per l’undicesima giornata del girone B della serie C, tra il Perugia e l’Entella. Il match, finito 2-1 per i ragazzi di Baldini, ha proiettato il Grifo nella zona alta della classifica, terzi a 6 punti dalla Torres capolista.

Ma il match ha messo in evidenza, una volta di più, quanto l’enorme mole di gioco dei biancorossi sia, alla fine dei conti, sfruttata meno di quanto necessario. Con l’Entella sono state due prodezze di Seghetti e Santoro a sbloccare la situazione. La sensazione diffusa, tanto tra i tifosi quanto tra gli addetti ai lavori, è che con un attaccante di razza, quello che attualmente è il quinto attacco del torneo potrebbe volare altissimo, iniziando a competere seriamente per la promozione diretta.

Un dato enorme se si considera da dove era partito il Perugia lo scorso 7 agosto dopo la sentenza del Tar poi confermata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato. Ricordiamo che oggi il Perugia ha in rosa due centravanti, Vazquez e Cudrig, che hanno siglato solo due reti in totale, peraltro tutte dell’italo-argentino. Sopperite al meglio dalla cooperativa del gol che è il Perugia 2023-2024 che, ad oggi, ha mandato a segno dieci giocatori diversi.

Ma come risolvere la questione sapendo che investire in questo periodo è difficile e che i calciatori sotto contratto hanno richieste elevate? Non si può fare altro che fare ricorso alla fantasia e dragare il mercato degli svincolati. Un mercato dove, in verità, c’è davvero poco da pescare a meno che non capiti qualche occasione clamorosa. E l’occasione clamorosa potrebbe essersi manifestata al ‘Renato Curi’ la sera del 30 ottobre. Chi era nell’impianto di Pian di Massiano, infatti, non ha potuto fare a meno di notare una figura nota a queste latitudini.

Parliamo di Stefano Okaka, classe 1989, nativo di Castiglione del Lago, 5 presenze e 1 rete in nazionale A, una carriera da giramondo vissuta con le maglie di Roma, Fulham, Parma, Sampdoria, Anderlecht, Watford e, negli ultimi due anni, in Turchia, all’Istanbul Başakşehir dove ha messo insieme 52 presenze e realizzato 13 reti. Fisico integro e tanta voglia di rimettersi in gioco dopo essersi svincolato, in modo consensuale, lo scorso 13 agosto. Okaka è seguito dal fratello Carlo, tramite l’agenzia di procuratori e agenti FiFA Keyscout Football, e potrebbe avere tutto l’interesse a rimettersi in gioco in una serie C di alto livello. Per di più a pochi passi da casa. Ad oggi è solo una suggestione ma nella notte che precede Halloween anche le suggestioni possono prendere forma concreta.