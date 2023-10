Perugia-Entella: Seghetti e Santoro fanno volare il Grifo

di Giovanni Cardarello

30 ottobre 1977, 30 ottobre 2023: 46 anni da quella maledetta domenica che si portò via Renato Curi, 46 anni che legano in un unico filo di amore e passione quel Perugia a quello di oggi. Un filo conduttore al quale si aggrappa Francesco Baldini per mettere in campo una formazione capace di tenere testa ad una delle squadre più in forma del momento. E il campo gli dà ancora ragione. Con l’Entella, infatti, arriva la quinta vittoria stagionale che, sommata all’imbattibilità consolidata, proietta il Grifo al terzo posto solitario della graduatoria del girone B della serie C. Decisivi due gioielli di Seghetti e Santoro nel primo tempo a cui i liguri replicano, solo in parte, con Tascone.

Gioielli di Seghetti e Santoro

Il primo giro di palla è del Perugia. Baldini opta per il 4-3-1-2 con Santoro alle spalle di Cudrig e Seghetti. L’Entella risponde a specchio con Mosti a supporto di Santini e Zamparo. Al 3′ tentativo di Kouan di testa, palla a lato. Al 5′ punizione dai 20 metri di Bartolomei e palla fuori di poco. Grande lotta nei primi minuti di gioco con l’Entella che gioca essenzialmente di rimessa. Al 16′ Seghetti sblocca il match: ruba palla a trequarti campo, scarta un difensore e solo davanti a De Lucia lo beffa con un tocco delizioso. Minuto 21′ si scuote l’Entella con un tiro di Zamparo deviato in angolo. Al 24′ il Perugia raddoppia, Santoro si libera in area e da posizione quasi impossibile mette a giro sul palo lontano, 2 a 0. Al 28′ Mosti prova a scuotere la sua squadra ma il tiro è più un alleggerimento che un tentativo di impensierire Adamonis. Minuto 31′ punizione a due per il Perugia, Bartolomei calcia a rete ma la palla è a lato di tanto. Al 32′ il primo giallo del match è per Tascone, gioco scorretto. Minuto 34′ Angella salva in acrobazia su cross da sinistra destinato a Corbari. 35′ Entella ancora pericoloso con Mosti, Adamonis para con sicurezza. Al 36′ i liguri tornano in partita con un gran golo di Tascone, stop, tiro al volo e palla nell’angolo lontano: 2 a 1. Al 42′ ancora pericolosa la squadre di Chiavari con Petterman che calcia a lato. Senza recupero finisce il primo tempo, Perugia-Entella 2 a 1.

Forcing dell’Entella

Nella ripresa parte forte l’Entella che guadagna subito due angoli, ma senza esito. Al 49′ gran tiro di Cudrig, ma è centrale e De Lucia para. Al minuto 50 il gioco viene interrotto per un minuto per ricordare la tragica scomparsa di Renato Curi, avvenuta proprio sul terreno di Pian di Massiano il 30 ottobre di 46 anni fa. La curva Nord, il settore più caldo del tifo del Perugia, espone lo striscione ‘Lode a te Renato Curi’. Al 53′ Entella vicino al pari, tiro a giro di Petermann e palla a poco di lato. Si fa pressante il forcing degli ospiti che sfiorano ancora il pari con un colpo di testa di Zampano. Al 62′ azione solitaria di Paz che ne scarta quattro ma al momento di tirare si fa contrare dall’avversario. Primi cambi, due per squadra: nel Perugia entrano Torrasi e Vazquez ed escono Kouan e Cudrig. Nell’Entella entrano Tomaselli e Faggioli ed escono Mosti e Santini. Al 66′ colpo di testa di Zamparo su angolo con palla a lato. Subito pericoloso Vazquez, tiro dalla media distanza ma De Lucia devia in angolo. Di nuovo cambi, per l’Entella in campo Zeppella per Di Mario. Nel Perugia dentro il giovane Giunti – per lui debutto al Curi – e Lisi, fuori Iannoni e Seghetti. Al 76′ colpo di testa in area di Tomaselli, palla di poco alta. Al minuto 80 ultimi cambi per l’Entella, entrano Clemenza e Kontek ed escono Bonini e Petermann. Minuto 86′ Vazquez anticipato in angolo al momento di battere a rete. Entra Morichelli per Santoro. Ammonito Parodi per gioco scorretto. Dopo cinque minuti di recupero termina il match, Perugia batte Entella 2 a 1.

Tabellino e pagelle

Perugia (4-3-3): Adamonis 6,5; Paz 6,5, Angella 6,5, Vulikic 6,5, Bozzolan 7; Iannoni 6,5 (73’Giunti 6), Bartolomei 6,5, Kouan 6,5 (65’Torrasi 5,5); Santoro 7,5 (91’Morichelli sv); Cudrig 6 (65’Vazquez 6,5), Seghetti 7,5 (73’Lisi 6). Non entrati: Furlan, Cancellieri, Matos, Bezziccheri, Ricci, Souare, Mezzoni. All: Baldini 6,5

Virtus Entella (4-3-1-2): De Lucia 6,5; Parodi 5, Manzi 5,5, Bonini 5,5 (80’Kontek sv), Di Mario 5 (72′ Zeppella 6); Corbari 6, Petermann 6,5 (80’Clemenza sv), Tascone 6; Mosti 5,5 (65′ Tomaselli 6); Santini 5,5 (65’Faggioli 6), Zamparo 6. Non entrati: Paroni, Sialuys, Zappella, Sadiki, Reali, Muller Cecchini, Lipani,Banfi. All: Gallo 6

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Chichi di Palermo, Spataro di Rossano

Quarto uomo: Dorillo di Torino

Reti: 16′ Seghetti (PER), 24′ Santoro (PER), 36′ Tascone (ENT)

Ammoniti: Tascone (ENT); Di Mario (ENT); Parodi (ENT)

Espulsi: –

Angoli: 5-8